La planche à Pagaie adaptée revient cet été à Notre-Dame-des-Prairies

La Municipalité de Notre-Dame-des-Prairies annonce qu'elle offrira, cet été encore, l'accès a une planche à pagaie adaptée, aux personnes à mobilité réduite.

Cette planche d'exception, en location au parc des Champs-Élysées à compter de juin, permettra ainsi de savourer le plaisir d'une balade sur la rivière grâce la pratique de ce ce loisir qui connait une popularité grandissante.



La planche à pagaie est munie de stabilisateurs et de fixations favorisant l'installation d'un fauteuil roulant sur sa surface. L’équipement supporte également la présence d’un accompagnateur qui reste debout derrière la personne en fauteuil et l’aide ainsi à pagayer.



Dans un souci d’inclusivité constant, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est heureuse de cette collaboration, pour un second été, avec l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL).

Aussi, deux entreprises locales se sont jointes au projet, à savoir En Corps et NatürSUP, sans qui ce service unique ne pourrait être offert. Cette collaboration permet de plus d'accepter la carte accompagnement loisir (CAL).





L’inclusion à Notre-Dame-des-Prairies



Rappelons que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est arrivée bonne première en 2019 au Palmarès de l’accessibilité de l’ARLPHL.

Depuis, ses actions en faveur de l’accessibilité et de l’inclusion se sont poursuivies lors de la réfection d’espaces municipaux tels que le parc Raymond-Villeneuve qui s'est vu enrichi d'une balançoire adaptée aux fauteuils roulants lors de l’été 2020.

Alors que les villes de 15 000 habitants et plus ont l’obligation légale d’avoir et de maintenir un plan d’action en termes d’accessibilité et d’inclusion, de plus petites villes comme Notre-Dame- des-Prairies le font par bienveillance.

Le souhait des membres du conseil municipal de faire de la place pour tous et toutes, malgré les différences, est primordial et demeure au cœur des décisions.



Réservation



La planche à pagaie adaptée sera disponible sur réservation les samedis de 10 h à 12 h, du 2 juillet au 27 août, à l’exception du 30 juillet et du 6 août.

Notons que pour des raisons de sécurité toute personne à mobilité réduite utilisant la planche doit être accompagné durant l'activité

Pour réserver une balade avec le SUP adapté, communiquer avec En Corps par téléphone au 450-944-1610, ou par courriel à l'adresse [email protected]