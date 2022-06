Une station de ski Lanaudoise honorée pour son excellence

L'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) a souligner l’excellence dans l’industrie du ski d'une station Lanaudoise, lors de son Congrès annuel.

Il s'agit de Ski Garceau de Saint-Donat-de-Montcalm qui a été honorée dans la catégorie Gestion de risques, avec 100 000 jours de ski et moins.

Les prix d’Excellence ont été décernés aux cinq acteurs de l’industrie s’étant démarqués à divers niveaux dans leur milieu.

La plus haute distinction du Québec, quant à elle, le Prix Réal-Boulanger, a été décernée à Eddy Zajac, expert en sinistres dans l’industrie du ski depuis 30 ans. M. Zajac a marqué l’industrie avec la mise sur pied du Programme d’assurance de l’ASSQ.

Plus de 420 acteurs de l’industrie du ski québécoise se sont rassemblés cette semaine, à travers l'événement présenté par Doppelmayr, au Delta Mont-Sainte-Anne, après le succès de la saison comptabilisant 6,3 millions de visites pour le Québec.

Ce nombre fait de cette année la seconde saison la plus achalandée de la dernière décennie.

L’événement s’est tenu avec un air de retrouvailles, marqué par une présence record de participants et de stations de ski présentes, soit 49, provenant de 14 régions touristiques.

Rappelons que fondée en 1979, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant l’ensemble des stations de ski au Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des stations, de favoriser le développement de la relève et de supporter l’industrie afin d’offrir aux skieurs et planchistes des expériences mémorables en montagne.

Soulignons que le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par plus de 1,4 million de Québécois.