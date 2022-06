Le Challenge CJELA est de retour dans Lanaudière

Le Challenge CJELA organisé par le Carrefour jeunesse-emploi L'Assomption est de retour dans Lanaudière et se tiendra le 11 juin prochain, de 11 h à 16 au parc Maurice-Richard de Repentigny.

L’événement, qui en est à sa 3e édition a pour but de faire bouger les jeunes et d’encourager un mode de vie sain et actif.

À travers cet événement rassembleur et gratuit, de multiples activités sportives et divertissantes seront proposées au cœur d'une ambiance tout à fait festive, en plus de la présence d'un DJ, d'un barbecue avec hot-dogs, de Jeux gonflables, et d'autres plaisirs.



Les participants auront la chance d’explorer plusieurs sports et activités ludiques comme l'escalade, le Bubble soccer, le Kinball, le Crossfit, le Spikeball, les parcours d’entraînement à obstacles, les jeux de table et plus encore. Des tournois de basketball et de hockey seront aussi organisés.

Notons que l’inscription est obligatoire pour les tournois, mais que toutes les autres activités seront accessibles librement entre 11 h et 16 h.

Partenaire de l’événement, le Créalab animera la zone créative pour permettre aux jeunes de faire du dessin numérique et d’expérimenter la réalité virtuelle. De plus, une zone ado sera aménagée en partenariat avec les maisons des jeunes de la MRC L’Assomption.



Pour ajouter à ces atouts, 2000$ en prix seront distribués aux gagnants des tournois, ainsi qu'en prix de présence.



« Nous sommes fiers d’offrir à la communauté de jeunes de la MRC un évènement rassembleur pour inciter les jeunes à bouger et à découvrir des sports différents dans une ambiance festive. Après 2 ans plus ou moins sédentaires où les jeunes ont dû renoncer à la pratique d’activités sportives, ça fait du bien! » souligne Julien Paradis, coordonnateur de service au Carrefour jeunesse-emploi et membre du comité organisateur du Challenge.



Soulignons que le Challenge CJELA propose plus de 10 plateaux d'activités que cinq jeunes de la communauté animeront, en plus de 15 bénévoles et cinq organismes jeunesse impliqués.



Le Carrefour jeunesse-emploi L'Assomption tient à remercier ses commanditaires, à savoir la Ville de Repentigny, Mc Donald de la famille Lemay, Walmart Repentigny, Brok nutrition, Golf Lanaudière, l’Aubainerie Repentigny, SRS informatique, la députée Lise Lavallée, Hamster Le papetier, la députée Monique Pauzé, ainsi que le premier ministre du Québec et député François Legault.



Pour s'inscrire aux tournois proposés, consulter la page Facebook du CJELA.