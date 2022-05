Lancement de la 5e édition du festival de microbrasserie Berthi & Broue

La 5e édition du festival de microbrasserie Berthi & Broue aura lieu le samedi 4 juin dès 11 h à 22 h, au Parc Ste-Geneviève-de-Berthier, dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville.

Organisé par la Chambre de Commerce et de l'industrie de Berthier d'Autray (CCIBA), ce festival réuni autant les amateurs de dégustation de bières de microbrasserie que toute la famille.

L'entrée sur le site sera gratuite afin de profiter des spectacles, des jeux gonflables, du maquillage et de l'animation pour les enfants. Six artistes performeront aussi tout au long de la journée pour vous divertir avec nul autre que Marc-André Béland, Judith Minier, Les Cousins Branchaud, Martin Lemay et Ritchie Lemay.

Des kiosques d'alimentation provenant de la boucherie Forget seront aussi sur place pour satisfaire l'appétit des visiteurs. Le prix sera de 20 $ par personne pour accéder à un souper méchoui en collaboration avec Sébastien Huard. Le repas comprendra aussi du boeuf, porc, sauce aux poivres, sauce au vin, salade césar et des pommes de terre.

Pour les personnes qui désirent goûter aux multiples bières lors de ce festival, il suffit d'acheter une passe pour la journée au coût de 10 $. Vous recevrez alors un verre et. vous pourrez ensuite visiter les kiosques de chaque brasseur pour goûter à leurs boissons. Si vous voulez remplir un verre au complet, le coût sera de 2 $.

Les 12 microbrasseries participantes