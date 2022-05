Lancement de la nouvelle édition du Marché public de Joliette

L'ouverture de la nouvelle édition du Marché public de Joliette aura lieu ce samedi en proposant une nouvelle programmation variée avec des spectacles, de l'animation jeunesse, des jam de musique traditionnelle et plusieurs autres activités.

C'est donc le 4 juin prochain à 9 h 30 que le Marché public de Joliette ouvrira ses portes pour une 8ème année consécutive. Sur place, vous trouverez animation, surprises et découvertes.

«On sent que le monde a hâte que le marché ouvre. Cet événement sonne toujours le début de la belle saison et on y retrouve tellement de bonne bouffe» , affirme Keven Laporte, employé de la Coopérative et résident du centre-ville.

La fraîcheur à votre porte

Les visiteurs du centre-ville profiteront d’un arrivage hebdomadaire de produits fraîchement cueillis par les producteurs de la région. Ainsi, tous les samedis de 9 h 30 à 14 h 30, les exposants se feront un plaisir d’aller à votre rencontre afin de partager recettes et astuces de jardinage avec vous.

En plus de découvrir de nouveaux aliments du terroir, il y aura aussi des aliments indispensables tels que du pain, une grande variété de fruits et de légumes ainsi que des fromages, de la viande, des fruits de mer et bien d’autres.

L’art de faire plaisir

Les artisans régionaux vous proposeront une grande gamme de produits confectionnés à la main. Ces pièces uniques sont idéales pour la vie quotidienne ou comme idée cadeaux. Cette année encore, des matériaux de grande qualité prendront la forme d’objets que vous convoitez.

Espace picnic

Il sera possible de s'installer à des tables à picnic afin de déguster ce que le kiosque de prêt-à-manger offrira. Un incontournable pour les repas en famille.

Halte-jeunesse

Toutes les semaines, un coin aménagé pour les tout petits sera à votre disposition. Bricolage, livres, jeux et ateliers amuseront les jeunes lors de vos emplettes.