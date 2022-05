Atelier sur les vertus des herbes médicinales pour les femmes enceintes

L'atelier Plantes amies des femmes enceintes, en postpartum et pour l’allaitement, sera offert par l'organisme Cible Famille Brandon le mercredi 18 mai, de 13 h 30 à 15 h 30.

Cette activité permettra de mieux connaître les vertus des herbes médicinales et comment les utiliser lors d'une grossesse ou lors de l'allaitement.

Plusieurs herbes médicinales peuvent être sécuritaires et bénéfiques pendant la grossesse. Ce sera possible de le constater lors de cet atelier avec une apprentie herboriste. Selon cette spécialiste, certaines plantes peuvent être bienveillantes pour les soins de la période posnatale et d'autres peuvent même favoriser la production de lait.

C'est donc dans cet atelier qu'il sera possible de découvrir quelles herbes sont sécuritaires et bénéfiques pour les femmes enceintes et celles qui viennent de donner naissance.