La Fête de la famille médiévale aura lieu ce samedi

Les citoyens de Saint-Gabriel-de-Brandon sont invités ce samedi 14 mai à venir célébrer la Semaine québécoise des familles lors d'une fête thématique médiévale pour les petits et les plus grands.

Cette journée entièrement gratuite se déroulera de 10 h à 15 h 30 avec une pause de 12 h 30 à 13 h 30 pour un dîner hot-dogs, à l'Aréna Familiprix du Centre sportif et culturel de Brandon.

Plusieurs activités seront offertes afin de célébrer les familles. Il y aura de l'animation, du maquillage pour enfant, des jeux gonflables et des spectacles.

D'autres activités seront offertes sous la thématique médiévale avec par exemple, la confection d'un blason et d'une épée en mousse, un atelier de calligraphie médiévale, un parcours de chevalier et plus encore.

Semaine québécoise des familles

Le Réseau pour un Québec famille invite l'ensemble de la société québécoise à s'engager pour améliorer le bien-être des familles et les supporter dans les défis de l'après-pandémie lors de la Semaine québécoise des familles qui a lieu du 9 au 15 mai 2022.

Cet événement annuel a comme objectif de promouvoir et de valoriser les familles. Plusieurs activités au Québec sont donc offertes pour entre autres créer des souvenirs inoubliables en compagnie des parents, des enfants et des adolescents!