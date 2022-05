Une conférence sur les randonnées dans l'Ouest canadien

Grand voyageur et concepteur du blogue Explorer la planète, Pierre-Luc Côté, annonce sa conférence-voyage sur le thème de la traversée de l’Ouest canadien à bord d’un véhicule de style van, qui se tiendra à Joliette, le dimanche le 15 mai prochain à 19 h.

Le conférencier s'appuiera sur l'expérience de son voyage de deux mois au cours duquel il a pu expérimenter une cinquantaine de randonnées. S’il a parcouru des sentiers plus classiques dans les parcs du Lac Louise, de Banff et de Jasper, il est également allé découvrir des coins moins fréquentés dans les parcs de Peter Lougheed, de Kootenay et de Yoho.

Le voyageur rapporte aussi de son périple de nombreuses photos des paysages montagneux, des lacs de couleur émeraude et de la faune locale, qu'il aura le plaisir de partager.

La conférence aura lieu à la Brasserie artisanale Albion, situé au 408 boulevard Manseau, à Joliette. Les personnes intéressées peuvent réserver ou s'informer du tarif en appelant directement chez Albion au 450 759-7482.





Un conférencier à l'originale curiosité



Professeur au cégep et passionné de voyages ainsi que de photographie, Pierre-Luc Côté a foulé le sol de plus de cinquante pays au cours des dernières années. Ses aventures l’ont amené à visiter autant de destinations dites classiques que de lieux relativement moins parcourus à travers le globe, tels que la Mongolie, le Tadjikistan, l'Arménie, l’Ouzbékistan, le Cap-Vert, la Papouasie, mais aussi certaines régions reculées de la Chine et bien d'autres.

L'explorateur partage ainsi ses péripéties sous forme de conférences partout au Québec. Celui-ci fait aussi découvrir ses aventures par le biais de son blogue intitulé Explorer la planète, accessible à l'adresse explorerlaplanete.com