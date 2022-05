Journées portes ouvertes des camps familiaux en mai dans Lanaudière

Les camps familiaux certifiés de l'Association des camps du Québec (ACQ) ouvriront leurs portes pour tous dès ce mois de mai dans Lanaudière, pour des rendez-vous d'exploration.

Les camps familiaux proposent des programmes favorisant les activités de plein air, la randonnée, l'hébertisme, le tir à l’arc, l'animation, l'escalade, le trampoline, et le pique-nique selon les camps.

Afin de permettre une exploration de ce que les camps favorisent, les intéressés sont conviés à des journées portes ouvertes.



À travers Lanaudière trois camps proposent une visite avec des activités en ce mois de mai. Pour le Centre Plein Air l’Étincelle de Saint-Alphonse-Rodriguez, la journée d'exploration se tiendra le 15 mai de 10 h à 16 h. Le Havre familial à Sainte-Béatrix ouvrira ses portes le 15 mai aussi, mais de 9 h 30 à 16 h 30. Le 29 mai, ce sera au tour du Camp familial Saint-Urbain à Chertsey d'accueillir le public de 9 h à 16 h.



Des camps créateurs de complicités



Ce sont des vacances en nature destinées à toute la famille, et se voulant proposer un prix raisonnable, que tiennent à offrir les camps familiaux. Ces derniers proposent des activités adaptées à l’âge et aux intérêts de chacun, permettant en parallèle aux parents de profiter de balades ou de siestes au soleil pendant que les enfants sont à la pêche avec leurs animatrices et animateurs.



Rappelons que, fondée en 1961 à l’initiative de directeurs de camps de vacances, l’Association des camp du Québec regroupe des camps répondant aux plus hauts standards de sécurité et de qualité de l’industrie.

Toujours en croissance, elle compte près de 450 membres OBNL, organisations municipales et privées administrant plus de 900 sites de camps. L’ACQ certifie des programmes de camp de vacances, de camp de jour, de camp familial, de classe nature et d’accueil de groupes répondant à l'exigence de plus de 70 normes.



Pour connaître les activités proposées par chaque camp, lors des journées portes ouvertes, consulter la page Web du site de l'Association des camps du Québec, à l'adresse campsquebec.com/familles/journees-portes-ouvertes-et-activites-gratuites-dans-les-camps-familiaux

Rappelons qu'il est aussi possible de consulter le site Web de l'Association à l'adresse Campsquebec.com ou de la suivre sur les réseaux sociaux.