L'étudiant El Hadj Saliou Diop gagne une bourse sport-études de 500 $

L'étudiant El Hadj Saliou Diop est le lauréat, pour le Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

El Hadj Saliou Diop a été reconnu par la Fondation Sport-Études et la Fondation Desjardins pour sa motivation, sa persévérance et son sérieux dans sa réussite scolaire et sportive en athlétisme malgré les embûches qui se dressent devant lui.

En saut en longueur, le boursier régional a été classé au 16e rang national chez les moins de 18 ans à l’extérieur et au sixième à celui des compétitions intérieures. La même année, en triple-saut, il a occupé le 13e rang au classement en extérieur et le deuxième au classement en salle.

Dans ses objectifs à court terme, on retrouve celui de franchir la marque des 7 mètres au saut en longueur, d’être recruté par une équipe universitaire et de représenter le Québec aux Jeux du Canada de Niagara, en août prochain.

À moyen terme, il voudrait monter sur le podium aux Championnats canadiens extérieurs et représenter le Canada aux Championnats du monde des moins de 20 ans, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux de la Francophonie.

Après sa formation en science de la nature au Cégep de Lanaudière à l’Assomption, le jeune homme souhaite poursuivre son parcours scolaire qui le mènerait à un poste d’ingénieur spécialisé en intelligence artificielle.