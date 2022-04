La 42 e édition de l’Omnium de Golf André Chalut versera les fonds amassés

Fidèle et dévouée à leur cause, cette année encore la famille Chalut, de Chalut Auto Joliette, versera les fonds amassés lors de son Tournoi, à La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière pour le service d’hémato-oncologie.

Alain et Alexandre Chalut annonce ainsi la tenue de la 42 e édition de l’Omnium de Golf André Chalut, qui aura lieu le mercredi 15 juin prochain.

Le tournoi se tiendra au club de Golf de Saint-Jean-de-Matha, partenaire de l’événement depuis la toute première édition.

Le calendrier des dernières années a été plutôt chamboulé par la pandémie, puisqu'en 2020, le tournoi avait dû être reporté et qu'en 2021, il avait exceptionnellement dû se dérouler au mois de septembre. Revenir ainsi à la tradition en golfant pour la cause, le 3e mercredi de juin donne cette fois l'espoir d’un retour à la normale et motive encore davantage la Famille Chalut à faire un succès de cet événement.



Cette année, le président d’honneur sera Michel Beaudry, humoriste et célèbre chroniqueur du Journal de Montréal. M. Beaudry s’implique auprès de l’Omnium de Golf André Chalut depuis plusieurs années. Sa présence significative sera un privilège, tout comme le fait de partager cette belle journée avec lui.



Rappelons que la famille Chalut est impliquée auprès de La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière depuis 1998.

Alain et Alexandre Chalut maintiennent leur volonté de contribuer à améliorer la santé et le bien-être des lanaudois par le biais de cette fondation.

Soulignons aussi que depuis 42 ans, l’Omnium de Golf André Chalut a permis de remettre plus de 2 000 000$ à la communauté lanaudoise. Le domaine de la santé est le principal bénéficiaire des retombées de ce tournoi.