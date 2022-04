La cabane à sucre sera à Lavaltrie ce samedi

La Ville de Lavaltrie invite ses citoyens à célébrer l'arrivée du printemps lors de la Fête des sucres qui aura lieu ce samedi dès 9 h, à l'école secondaire de la Rive.

Pour fêter le 350e de la Ville, cette journée dédiée aux familles et aux gourmands promet un succulent déjeuner de cabane à sucre, de la musique d'ambiance et plusieurs activités pour les grands et les petits.

Le déjeuner offert à 8 $ par personne et organisé par le Groupe Populaire d'Entraide Lavaltrie, sera composé de fèves au lard, de rôties, de porc effiloché, de muffins et de traditionnelles oreilles de crisse. Et pour ceux qui ont la dent sucrée, il y aura de la tarte au sucre, des biscuits et de la fameuse tire d'érable.

Des activités pour tous!

La fête réserve d'autres activités familiales pour le bonheur des citoyens de Lavaltrie. Des jeux gonflables seront disponibles de 9 h à 14 h et des tours de carriole seront prévus de 10 h à 14 h.

Organisé par la Maison des jeunes de Lavaltrie, une activité de chasse aux cocos saura également plaire aux enfants. Pour les tout-petits, cela se déroulera à 11 h au parc des Riverains et pour les plus grands à 19 h 30, dans le boisé.

D'autres événements seront annoncés au courant de l'année pour fêter les 350 ans de la Ville de Lavaltrie.