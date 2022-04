La Course aux 1000 pieds de retour cette année

La 7ème édition de la Course aux 1000 pieds aura lieu de nouveau dans les rues et les parcs de la Ville de Joliette le dimanche​​ 1er mai 2022.

Cet événement familial a pour mission de faire bouger les jeunes et promouvoir de saines habitudes de vie. L'objectif de cette journée est de réunir 3000 coureurs et 50 entreprises de la région.

La course aura lieu en avant-midi et le point de départ sera au Cégep régional de Lanaudière à Joliette pour des parcours de 2 km, 5 km et 10 km au coeur de la Ville de Joliette.

Pour participer à cette course à relais, vous devez rassembler entre 5 et 10 coureurs de votre entreprise ou de votre famille, acquitter les frais de 750$ par équipe inscrite et s'inscrire sur le site d'inscription. Vous devez aussi penser à un accessoire funky ou un chandail qui représentera votre équipe.

Cet événement à but non lucratif est organisé par et pour la Fondation des Samares. Plusieurs bénévoles et photographes sont encore attendus pour participer et aider à la planification de cet événement.

Des médailles sont aussi prévues pour les futurs gagnants!

Lieu du départ:

Cégep régional de Lanaudière de Joliette / Académie Antoine-Manseau

20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette (Qc) J6E 4T1.