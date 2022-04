Max Taillefer de Saint-Donat remporte la victoire une nouvelle fois au Red Bull Seldhammers

La troisième édition de Red Bull Sledhammers s'est propulsée de nouveau sur la scène sportive de la motoneige, le 2 avril dernier, et alors que les meilleurs pilotes professionnels de motoneige se sont affrontés sur un parcours palpitant et innovant, rempli d'embûches et de sauts parfaitement construits par Today's Park, c'est Max Taillefer, de Saint-Donat, qui a remporté la victoire.



Avec un temps printanier spectaculaire sur les pistes de Ski La Réserve, 30 pilotes professionnels se sont élancés d'un grand saut où ils ont dû utiliser toutes leurs habiletés pour franchir les multiples obstacles jusqu'à la ligne d'arrivée au sommet.



C'est devant une foule de plus de 4 000 spectateurs que le Québécois Maxime Taillefer, déjà vainqueur de l'édition 2018, a foncé sur le parcours pour être couronné champion 2022 du Red Bull Sledhammers.

Déterminé à gagner, Jordan Lebel, de Chicoutimi, n'était pas loin derrière, mais n'a pas pu dépasser Taillefer. Le podium est complété par Emrick Ares, de Lawrenceville.



En repensant à la journée et au parcours, Maxime Taillefer a déclaré que « c'était dur, mais l'expérience était géniale ! La piste avait de grands sauts cette année, ce qui rendait le parcours très technique. Il fallait se battre jusqu'au sommet. Je suis très heureux des modifications que nous avons apportées à ma machine. Cela a été payant ».



« Red Bull Sledhammers est un format non conventionnel, destiné cette année aux

professionnels uniquement, ce qui le rend encore plus excitant et imprévisible. C'est

merveilleux de terminer la saison au Québec cette année » à ajouté Max Taillefer.



Il est possible de suivre les dernière nouvelles de Red Bull Sledhammers sur le site Web RedBull.com à l'adresse redbull.com/ca-fr/events/sledhammers/

Rappelons que Red Bull Sledhammers est une course de motoneige unique en son genre, organisée dans le berceau de la motoneige, le Québec.

La compétition met les coureurs à l'épreuve dans un format tête-à-tête sur une piste de slalom double de conception unique qui transporte les concurrents sur 150 m de dénivelé tout en mettant les coureurs au défi avec des caractéristiques conçues pour tester les limites du big air et de la finesse. L'événement a fait ses débuts à Ski La Réserve en 2018 et est de retour pour sa troisième édition en 2022.