Antoine Lachance en spectacle à la Chasse-Galerie de Lavaltrie

Antoine Lachance sera de passage à Lavaltrie, pour nous dévoiler son spectacle, sur la scène du Café culturel de la Chasse-Galerie, le 25 février.

La sortie de son troisième album solo Ciné-Parc Fantôme datant tout juste du 4 novembre dernier, voilà que l'auteur-compositeur-interprète entame enfin sa tournée de spectacles, présentant ainsi au public ses chansons, qu’il livrera sur scène pour la toute première fois.

Quelques titres tels que En paix avec la mort, Songe, ou encore Junkie, nous laisse précisément songeurs quant à ce que l’artiste peut bien avoir à nous confier de créatif et touchant, par le biais de sa guitare et de son talent qui n’est plus à prouver.

Tout aussi original, c’est à la suite d’un déménagement et d’un retour dans sa ville natale, qu’Antoine découvre le lieu qui deviendra l’inspiration à la base de cet album, à savoir, un ciné-parc abandonné.

« Plusieurs balades en ces lieux, flottant quelque part entre les souvenirs lointains et l’ambiance singulière émanant de l’endroit, ont inspiré l’élaboration de plusieurs tableaux et courts métrages imaginaires qui ont pris la forme de chansons », explique Antoine Lachance.

Un spectacle dont la finesse, déjà, semble ne pas nous échapper, à travers ces quelques mots confiés de l'artiste.