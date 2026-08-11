Prendre du temps pour donner du sang

Quand les vacances estivales arrivent, les habitudes changent et les agendas s’allègent. Pourtant, dans les hôpitaux, la demande en produits sanguins ne ralentit pas : chaque jour, des vies dépendent de la disponibilité des réserves de sang.

C’est justement à ce moment de l’année que la mobilisation pour le don de sang compte plus que jamais. Une heure suffit pour poser ce grand geste de solidarité envers les personnes en attente d’une transfusion ou de produits sanguins. Une heure qui change des vies…

Le député de Joliette-Manawan, M. Gabriel Ste-Marie, vous invite du 17 au 21 août à donner votre sang.

Détails:

- Où : aux Galeries Joliette, Porte #5 (1075, boulevard Firestone),

- Quand : Lundi de 9 h 30 à 15 h 30 - Mardi et mercredi de 10 h à 15 h 30 - Jeudi et vendredi de 13 h 30 à 19 h 30,

- Objectif : 270 donneurs.

Héma-Québec recommande de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez le faire facilement en ligne : https://www.hemaquebec.ca/prendre-rendez-vous ou par téléphone au 1 800 343-7264.

Il importe de se serrer les coudes pour maintenir à flot notre réserve de sang collective. En ce sens, la contribution de chaque personne qui brise la glace et prend rendez-vous est très importante. Serez-vous l’une des personnes qui le feront cet été? Si vous craignez l’aiguille, sachez que les gens sur place sont qualifiés pour encadrer cette expérience. Ils sauront vous rassurer, et vous ressentirez toute la fierté d’avoir donné!

Vous souhaitez vérifier si vous pouvez faire un don?

Avant de se présenter à une collecte, il est toujours possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hemaquebec.ca, section Donner > Sang > Qui peut donner du sang?

