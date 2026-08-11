Défi vélo
Une somme de 20 700 $ amassée pour la Fondation québécoise du cancer
La toute première édition du Défi vélo Lanaudière s’est clôturée par une réussite exceptionnelle le samedi 8 août, permettant d’amasser la somme remarquable de 20 700 $.
L’entièreté des profits sera versée à la Fondation québécoise du cancer afin de financer des services de soutien concrets pour les personnes atteintes de la maladie et leurs proches.
L’événement proposait deux circuits distincts pour mobiliser les cyclistes de tous les niveaux, dont un tracé d’envergure de plus de 170 km. Les participants les plus aguerris ont d’ailleurs eu le privilège de dîner à l’Hôtellerie de la Fondation à Trois-Rivières, liant l’effort physique directement au cœur de la cause.
Malgré un parcours qui s’est terminé sous une pluie battante, la détermination des participants est restée intacte. Les cyclistes ont adoré leur expérience, affichant un enthousiasme et une solidarité à toute épreuve jusqu’au fil d’arrivée.
Les yeux tournés vers l’avenir
Le comité organisateur entame déjà des démarches préliminaires en vue d’une deuxième édition du Défi vélo. D’ici là, la collecte de fonds demeure active pour ceux qui souhaitent encore contribuer. Il suffit de visiter l’événement Facebook officiel Défi Vélo - Fondation québécoise du cancer, où il est possible de trouver facilement le lien direct pour effectuer un don.
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