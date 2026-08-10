Des orages violents prévus dans le sud du Québec, peut-être même des tornades

Environnement Canada a envoyé une alerte lundi matin pour prévenir la population que des orages violents, voire des tornades, sont attendus dans une grande partie du sud du Québec à compter de la mi-journée.

L’agence fédérale précise avoir évalué le niveau d’impact comme étant «modéré», avec une confiance «élevée» dans ses prévisions.

Les régions particulièrement visées par cette alerte sont l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et le Grand Montréal.

«Il pourrait y avoir des orages plus violents dans ces régions, avec des quantités de pluie importantes. On parle de 40-50 millimètres qui peuvent tomber très rapidement, donc on peut penser à des refoulements d’égouts et à des inondations en milieu urbain. De forts vents pourraient aussi toucher ces secteurs-là, donc des branches cassées et des pannes de courant pourraient suivre en fin de journée», indique Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

«On a aussi un risque de tornades. Certains orages pourraient générer des tornades, mais on ne peut pas définir les endroits et la force de ces tornades. De la grêle aussi pourrait tomber, possiblement d’une grosseur de 2 à 4 centimètres, donc comme des 25 sous ou des 2 dollars», ajoute-t-il.

Il y a également des risques d’orages moins forts du côté de la région de Québec, de l’Abitibi, de la Mauricie et de l’Estrie au courant de la journée et de la soirée.

Sébastien Auger, La Presse Canadienne