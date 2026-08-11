Le président de la Centrale des syndicats du Québec, Éric Gingras
Rentrée au cégep: plus d'étudiants, mais pas toujours plus de services, dit la CSQ
Alors que les cégeps dans l'ensemble font encore face, cette année, à une croissance de leur clientèle, le personnel professionnel et de soutien ne suit pas toujours la même courbe. Pourtant, les cégeps devraient être les «catalyseurs du développement régional», croit la CSQ.
Le président de la Centrale des syndicats du Québec, Éric Gingras, et les présidents représentant ses trois fédérations de l'enseignement collégial — enseignants, professionnels, employés de soutien — ont rencontré la presse, mardi à Montréal, pour faire le point sur la rentrée au collégial, dans un contexte d'augmentation de la clientèle, de gel d'embauche partiellement assoupli et de diminution du nombre d'étudiants étrangers.
M. Gingras rapporte ainsi une augmentation de la clientèle étudiante de l'ordre de 4 % cette année, qui suit une hausse de 10 %, «dans un contexte budgétaire où on a baissé les budgets». Ce sont surtout les professionnels et les employés de soutien qui sont touchés.
Le portrait varie grandement d'un cégep à l'autre, alors que les inscriptions baissent dans des programmes comme le graphisme, l'informatique, où l'ombre de l'intelligence artificielle plane.
Il varie également d'un établissement à l'autre, puisque certains cégeps recevaient beaucoup d'étudiants étrangers.
Alors que la campagne électorale débutera dans les prochains jours, M. Gingras invite les chefs de partis à saisir le rôle des cégeps dans le développement des régions.
Lia Lévesque, La Presse Canadienne
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