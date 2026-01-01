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La tour du CN célèbre ses 50 ans

durée 15h00
27 juin 2026
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Par La Presse Canadienne

À cette date en 1976, la tour du CN a officiellement ouvert ses portes au public.

Le Canadien National avait besoin d'une solution: les gratte-ciel récemment construits bloquaient les signaux de radio et télévision dans toute la ville. La tour qu'il a construite pour remédier à ce problème allait devenir bien plus qu'une simple antenne de transmission.

La construction de ce monument emblématique de Toronto s'est achevée le 2 avril 1975, et son inauguration allait bouleverser la façon dont les Torontois perçoivent leur ville.

Avec ses 553 mètres, la tour du CN a détenu pendant 33 ans le titre de plus haute structure autoportante du monde — jusqu’à ce que le Burj Khalifa de Dubaï la dépasse en 2009.

Un demi-siècle plus tard, la tour du CN célèbre cet anniversaire historique avec des festivités organisées sur sa terrasse extérieure, attirant aussi bien les habitants de la ville que des visiteurs désireux de participer à l’anniversaire de ce monument emblématique.

La Presse Canadienne

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