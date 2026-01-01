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L’Excellence de l’Engagement

Appel de candidatures aux Grands Prix de la Philanthropie Lanaudoise 2026

durée 13h00
1 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Philanthropie Lanaudière, institution porteuse de valeurs humanistes, se fait aujourd’hui le porte-voix de la reconnaissance régionale.  L'organisme souhaite ériger en modèles des Lanaudois d’exception qui, par la noblesse de leur engagement, incarnent l’essence même de la philanthropie : l’amour de l’humanité.

On recherche ces figures de proue qui, par leur vision et leur altruisme, transcendent le simple geste pour enrichir durablement la qualité de vie de la communauté. Qu'ils soient des leaders d'influence, des piliers sociopolitiques ou des mentors au sein des organisations locales ou régionales, ces bâtisseurs inspirent une culture du don ancrée dans le développement durable et le legs aux générations futures.

L'heure de la reconnaissance il est de ces êtres dont la contribution est si vitale qu’elle rend l’impossible réalisable. La population est invitée à révéler ces personnalités inspirantes qui œuvrent dans l'ombre ou la lumière pour la pérennité d'une mission. 

Soumettre une distinction :

Le dépôt des candidatures  : https://philanthropie-lanaudiere.org/grand-prix-de-la-philanthropie/Les dossiers doivent être complétés au plus tard le 5 juin, à 17 h.

Célébration solennelle : Le dévoilement des lauréats se tiendra le 17 juin prochain, lors de l’Assemblée Générale Annuelle de Philanthropie Lanaudière. À cette occasion, les Ambassadeurs de la fondation remettront officiellement les prix de reconnaissance, scellant ainsi l’entrée de ces nommés dans l’histoire philanthropique de la région.

 

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