La FADOQ lance sa nouvelle identité de marque

La FADOQ Lanaudière lance sa nouvelle identité de marque, qui reflète avec justesse la réalité et les aspirations des Québécoises et Québécois de 50 ans et plus. Ce changement, qui s’applique à tous les niveaux de l’organisation de la FADOQ, est bien plus que cosmétique.

La nouvelle signature, « FADOQ, faire rayonner la force de l’âge », et le nouveau logo traduisent son évolution, à l’image de ses 620 000 membres. Plus nombreux, plus actifs, plus engagés et plus diversifiés que jamais, les 50 ans et plus redéfinissent les perceptions liées à l’âge.

Une identité porteuse de sens

Au cœur de cette transformation se trouve un symbole de rayonnement, évocateur de vitalité, d’ouverture et d’élan collectif. Il illustre à la fois la richesse des expériences et la diversité des

histoires qui composent la FADOQ, le plus grand organisme de personnes aînées au Canada. Le logotype a également été revisité. Désormais en lettres majuscules, il exprime la fierté et la stabilité de cette organisation.

Une signature claire et mobilisatrice

La nouvelle signature – FADOQ, faire rayonner la force de l’âge – incarne pleinement sa mission. C’est à la fois une promesse et une direction. La force de l’âge, c’est celle des années

vécues, de la sagesse acquise, mais aussi celle du nombre : des centaines de milliers de membres unis par un désir commun de bouger, s’amuser, contribuer et se rassembler.

Quatre axes au cœur de l’action

La nouvelle identité de marque s’appuie sur quatre grandes orientations qui guident nos actions :

- Favoriser le vieillissement actif avec les activités;

- Augmenter le pouvoir d’achat grâce à des avantages concrets;

- Défendre les droits collectifs des 50 ans et plus;

- Sensibiliser, informer et former;

Une vision tournée vers l’avenir

Plus que jamais, FADOQ Lanaudière se positionne comme un acteur incontournable pour représenter et soutenir les 50 ans et plus. Avec cette nouvelle identité, le regroupement affirme sa volonté de continuer à rassembler, à inspirer et à faire rayonner la force de l’âge.