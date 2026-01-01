Prévisions: un été plus frais avec plus de précipitations

MétéoMédia prévoit des températures sous les normales saisonnières cet été pour une bonne partie du Québec et de l'Ontario, et des précipitations au-dessus des normales.

Le passage rapide de La Niña vers El Niño au cours de l’été devrait provoquer du temps caniculaire dans l’ouest du pays, mais, pour l’est, c’est plutôt le contraire qui est prévu.

MétéoMédia prévoit la saison estivale la plus fraîche depuis 2017 au Québec.

Cet été-là, la température moyenne pendant le jour à Montréal avait été de 24,6 degrés Celsius.

«En général, un été de transition vers El Niño ne favorise pas les fortes chaleurs dans l’est du Canada» et «ce genre de transition ne favorise pas l’installation d’un régime météo bien ancré», a expliqué André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

Il y aura donc «une alternance de régime météo» durant l’été, avec «des périodes un peu plus chaudes», mais aussi «des périodes un peu plus fraîches» au Québec, a précisé le météorologue.

Bien qu'un été sans grandes canicules soit prévu pour l’Ontario et le Québec, il devrait tout de même y avoir des périodes de chaleur estivale, mais de courte durée, selon MétéoMédia.

«On pense avoir plusieurs journées avec 30 degrés Celsius», mais «peut-être moins de 32, 33, 34 degrés», comme ce fut le cas plusieurs fois dans la dernière décennie.

Même s’il est encore trop tôt pour s’avancer, la présence d’El Niño pourrait signifier un automne chaud pour le Québec et l’Ontario.

«Normalement l'été ne devrait pas se terminer d'un coup sec à la fin d’août, on devrait avoir une prolongation de l'été en début d'automne», a indiqué avec beaucoup de prudence André Monette.

Plus de précipitations au Québec

Pour la majorité des régions du Québec et de l’Ontario, il est prévu que les précipitations soient au-dessus des normales saisonnières dans les prochains mois.

Mais le peu de périodes de forte chaleur et d’humidité devrait limiter la fréquence d’orages violents.

«À la fin de l’été, les quantités totales de précipitations n'excéderont pas énormément les normales saisonnières», selon MétéoMédia.

Provinces de l’Atlantique

Les températures devraient être près des normales saisonnières dans l’Atlantique, selon le communiqué publié mercredi par MétéoMédia.

«Puisque le nombre de tempêtes tropicales sera limité dans le bassin atlantique, des précipitations près des moyennes sont attendues pour ces provinces.»

El Niño, a précisé André Monette, «amène normalement moins d'ouragans, moins de tempêtes tropicales au niveau du bassin atlantique. Donc, pour cette région, c'est une bonne nouvelle».

Ailleurs au pays

La Colombie-Britannique et l’Alberta devraient connaître «les anomalies de températures les plus importantes cet été», selon le communiqué de MétéoMédia, alors que les températures devraient se situer au-dessus des normales pour les deux provinces les plus à l’ouest du pays et près des normales au Manitoba et en Saskatchewan.

En général, les habitants des provinces de l’Ouest doivent s’attendre à du temps plus sec.

«L’impact sur l’agriculture et la saison des feux de forêt sera à surveiller dans les prochains mois», a écrit MétéoMédia.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne