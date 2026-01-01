Une 7e édition de la Fête des Patriotes couronnée de succès

La 7e édition de la Fête des Patriotes, organisée par le député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie, et son équipe, a une fois de plus su rassembler la population dans une ambiance festive et conviviale.

Le 18 mai dernier, malgré un ciel partiellement nuageux laissant place à de belles éclaircies, de nombreuses citoyennes et citoyens se sont réunis à la Place du Marché de Joliette pour célébrer cette journée emblématique dans une température clémente.

Petits et grands ont trouvé de quoi se divertir tout au long de la journée. Les enfants ont profité des jeux gonflables proposés par Location gonflables ainsi que du talent de deux maquilleuses-artistes par Dominique Panneton (Art-Aparté). De leur côté, les visiteurs ont pu découvrir une dizaine de kiosques animés par des partenaires locaux, dont celui de l’Annexe à Roland, qui a offert une variété de mets et de rafraîchissements.

La programmation musicale a su plaire au public grâce à deux prestations dynamiques. Le groupe Babioles a lancé les festivités avec énergie, offrant une performance rassembleuse qui a su mettre la foule dans l'ambiance dès le début de la journée. En après-midi, l’auteur-compositeur-interprète Yanick Boivin a pris la relève en faisant vibrer les personnes présentes avec un répertoire mêlant chansons québécoises et créations personnelles.

Moment important de la journée, le discours patriotique a été prononcé par Gabriel Ste-Marie, député de Joliette–Manawan, qui a rappelé l’importance de préserver et de faire vivre l’héritage des Patriotes.

Comme le veut la tradition, le prix des Patriotes André-Gauthier a été remis dans le cadre de la fête. Depuis sa création en 2002, ce prix reconnaît l’engagement d’une personne ou d’un organisme qui contribue à bâtir une société plus équitable et solidaire. Cette année, c’est Thérèse Chaput qui a été honorée pour sa contribution remarquable dans la communauté. Elle recevra, en guise de reconnaissance, une sculpture en bronze réalisée par l’artiste-sculpteure Ginette Trépanier. Thérèse Chaput est reconnue pour son engagement soutenu au sein de la communauté lanaudoise. Par son implication et son dévouement, elle contribue activement à renforcer les liens sociaux et à promouvoir des valeurs de solidarité, d’entraide et de participation citoyenne.

En clôture de l’événement, M. Ste-Marie a tenu à remercier chaleureusement les participantes et participants : « Cette journée reflète parfaitement l’esprit de collaboration et de rassemblement qui nous anime. C’est toujours un grand plaisir de retrouver les citoyennes et citoyens pour souligner ensemble la Journée nationale des Patriotes et échanger dans un cadre festif et accessible. »

Fort de ce succès, l’événement sera de retour en 2027 pour une nouvelle édition.