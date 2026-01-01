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Mercredi 6 mai dernier

La générosité de la communauté permet d’amasser 17 540 $ lors du Grand McDon

durée 11h00
28 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’annoncer qu’un montant de 17 540 $ a été amassé dans le cadre du Grand McDon, qui s’est tenu le mercredi 6 mai dernier dans les restaurants McDonald’s participants.

Pour une 20e année consécutive, les huit succursales McDonald’s opérées par la Famille Harvey se sont mobilisées afin de remettre les profits générés lors de cette journée à divers organismes communautaires, dont la fondation. Les sommes recueillies permettront de soutenir le projet d’aménagement de la cour extérieure pour les jeunes hébergés à la RAC (résidence à assistance continue) du Centre hospitalier De Lanaudière.

Les restaurants participants étaient situés à Joliette (deux succursales), Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies, Berthierville, Lavaltrie, Saint-Jacques et Saint-Félix-de-Valois.

« Le Grand McDon est une initiative qui rassemble chaque année des milliers de personnes autour d’une même volonté : faire une différence pour les jeunes et les familles. Nous sommes très reconnaissants envers la Famille Harvey, les équipes des restaurants participants ainsi que toute la population qui a choisi de contribuer à cette journée. Les sommes amassées auront un impact concret chez nous, dans le nord de Lanaudière » mentionne Maude Malo, directrice générale de la fondation.

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière tient à remercier chaleureusement la Famille Harvey, les employés des différentes succursales, ainsi que toute la population qui a contribué au succès de cette importante journée de solidarité.

La fondation

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est une organisation philanthropique ayant pour mission de mobiliser la communauté et recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière.

 

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