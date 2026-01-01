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25 582 $ amassés grâce au Biscuit sourire

Un élan de générosité pour la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

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26 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière annonce qu’un montant record de 25 582 $ a été amassé dans le cadre de la campagne du Biscuit sourire des restaurants Tim Hortons de Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Matha.

Grâce à la générosité de la population, cette initiative permettra de soutenir l’amélioration des soins et services de santé au nord de Lanaudière, plus particulièrement au Centre hospitalier De Lanaudière, à la volonté du franchisé, monsieur François Robillard. La fondation tient d’ailleurs à le remercier chaleureusement pour son engagement et également toutes les personnes ayant contribué au succès de cette campagne.

Depuis la toute première campagne du Biscuit sourire en 1996, Tim Hortons a versé près de 175 millions de dollars à des organismes caritatifs et communautaires choisis chaque année par ses propriétaires de restaurant. Ces organismes comprennent notamment des hôpitaux, des groupes de soutien à la communauté, des banques alimentaires et des écoles.

 

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