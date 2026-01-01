25 582 $ amassés grâce au Biscuit sourire
Un élan de générosité pour la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
Par Salle des nouvelles
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière annonce qu’un montant record de 25 582 $ a été amassé dans le cadre de la campagne du Biscuit sourire des restaurants Tim Hortons de Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Matha.
Grâce à la générosité de la population, cette initiative permettra de soutenir l’amélioration des soins et services de santé au nord de Lanaudière, plus particulièrement au Centre hospitalier De Lanaudière, à la volonté du franchisé, monsieur François Robillard. La fondation tient d’ailleurs à le remercier chaleureusement pour son engagement et également toutes les personnes ayant contribué au succès de cette campagne.
Depuis la toute première campagne du Biscuit sourire en 1996, Tim Hortons a versé près de 175 millions de dollars à des organismes caritatifs et communautaires choisis chaque année par ses propriétaires de restaurant. Ces organismes comprennent notamment des hôpitaux, des groupes de soutien à la communauté, des banques alimentaires et des écoles.