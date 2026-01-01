Fermeture complète de la route Baril à Sainte-Mélanie

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les usagers de route de la mise en place d'une entrave routière sur la route Baril à Sainte-Mélanie du 26 au 29 mai. Celle-ci est requise pour permettre la reconstruction de ponceaux.

Ce chantier engendrera la fermeture complète de la route Baril entre la 1ière avenue Baril et la route Alarie. Un détour sera en place par le 1er rang, la route de Saint-Béatrix, la route 348 et chemin du Lac Sud et le 2e rang.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511, un outil pratiquepour planifier adéquatement ses déplacements, et télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.