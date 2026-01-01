Avoir un meilleur ami populaire réduirait l'exclusion pour les enfants isolés

Être le meilleur ami d'un enfant apprécié des autres serait un facteur atténuant de l'exclusion d'un enfant isolé, selon deux chercheurs de l'Université Concordia.

En suivant des paires de meilleurs amis mutuels sur deux mois, la chercheuse Melissa Commisso et le professeur William Bukowski ont constaté que l'exclusion vécue par des enfants isolés dont les meilleurs amis étaient appréciés avait diminué.

Les chercheurs du département de psychologie se sont penchés sur les effets de ces amitiés sur deux types d'isolement, à savoir le repli sur soi, où l'enfant s'écarte lui-même des situations sociales, et l'exclusion, où l'enfant est rejeté par ses pairs.

L’étude souligne que d’avoir un meilleur ami populaire réduit l’exclusion vécue par l’enfant isolé, puisque ce lien social lui permet d’avoir plus facilement accès à d’autres enfants. Le repli sur soi ne change pas, pour sa part, puisqu'il serait relatif à des comportements et des caractéristiques individuelles à l'enfant.

L'isolement social est un facteur déterminant du bien-être d'un enfant, jusque dans l'âge adulte. L'exclusion et le repli sur soi peuvent engendrer de l'anxiété, de la dépression et une faible estime de soi, mais peuvent aussi mener à des difficultés scolaires et sociales sur le long terme, ont rappelé les chercheurs.

Julia Myles, La Presse Canadienne