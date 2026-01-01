Une troisième édition d'un pique-nique à ne pas manquer

L'Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette convie les intéressés à la 3e édition du pique-nique de la Semaine québécoise des personnes handicapées de Lanaudière (SQPHL) qui se tiendra le 6 juin de10 h 30 à 14 h au parc St- Jean-Baptiste situé à Joliette.

Tout comme les dernières éditions, le pique-nique est une activité familiale, inclusive et gratuite qui permet de se réunir, tous ensemble, afin de souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH). En ce sens, tous les résidents de la grande région de Lanaudière handicapées ou non, sont invités à une journée afin de souligner les citoyens vivant avec des limitations.

Une programmation axée sur l’inclusion et le sport!

Cette année, l’événement regroupera une panoplie d’activités pour le plaisir des petits et des grands!

Comme pour la 2e édition, les participants pourront rencontrer divers organismes du milieu communautaire, déguster un délicieux hot-dog, se sucrer le bec avec de la barbe à papa, participer à différents jeux de style kermesse et plonger dans les sports adaptés.

Mais plus précisément, les participants pourront :

- Jouer au baseball sur le tout nouveau terrain;

- Jouer une partie de tennis avec Tennis Évolution;

- Découvrir et essayer plusieurs vélos adaptés qui sont disponibles gratuitement sur le territoire;

- Participer à des jeux de style kermesse;

- Partager un dîner hot-dog et barbe à papa gratuitement;

- Rencontrer plusieurs organismes de la région;

Une journée gratuite, inclusive et familiale pour les résidents de la grande région de Lanaudière.

La 3e édition de la SQPHL est organisée par l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, les répits de Gaby, les Maisons d’à côté Lanaudière, l’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette et en partenariat avec

l’événement Découvre ton terrain de jeu de la Ville de Joliette.

Pour de plus amples informations sur le pique-nique de la SQPHL, n’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de la Semaine québécoise des personnes handicapées de Lanaudière au

https://www.facebook.com/sqphlanaudiere.