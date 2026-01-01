Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Au-dessus de l'autoroute 40 à Lavaltrie

Reconstruction du pont d’étagement de l’échangeur de l’autoroute 31

durée 13h00
18 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de reconstruction du pont d’étagement de l’échangeur de l’autoroute 31, situé au-dessus de l’autoroute 40, à Lavaltrie, débuteront le 18 mai prochain.

Les interventions, qui incluent, entre autres, la construction d’une nouvelle structure et la démolition du pont actuel, entraîneront des entraves dans le secteur jusqu’à la fin du mois de décembre. Le chantier fera ensuite relâche pour une pause hivernale, puis reprendra au printemps 2027.

À terme, ces travaux permettront d’assurer la pérennité de cet important axe routier.

Entraves et gestion de la circulation: 

Autoroute 40

- Rétrécissement de la voie de la bretelle de l’autoroute 40 en direction est menant à l’autoroute 31 en direction sud; 
- Mise en place d’une bretelle temporaire, de l’autoroute 40 en direction est vers l’autoroute 31 en direction nord; 
- Fermeture occasionnelle d’une voie, dans une direction à la fois, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée; 
- Fermeture occasionnelle des accotements, dans les deux directions.

Autoroute 31

- Fermeture occasionnelle d’une voie, dans une direction à la fois, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée; 
- Fermeture occasionnelle des accotements, dans les deux directions; 
- La circulation sera maintenue en tout temps sur le pont d’étagement existant.

Des épisodes de ralentissement sont à prévoir lors de certaines interventions. Le Ministère recommande aux usagers qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l’application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

C'est parti pour la 19e édition des Prix Leaders en mobilité durable

Publié à 12h00

C'est parti pour la 19e édition des Prix Leaders en mobilité durable

Les candidatures pour la 19e édition des Prix Leaders en mobilité durable sont ouvertes. À qui s'adressent-ils? À ceux et celles qui ont mis en place des actions concrètes pour transformer les habitudes de déplacement.  Prévu le 5 novembre prochain à l’Atrium et Studio-Théâtre des Grands Ballets, le gala soulignera des projets qui transforment ...

LIRE LA SUITE
Bonification significative du PARFA

Publié à 11h00

Bonification significative du PARFA

La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) célèbre une grande victoire puisque le Programme d’appui financier à la relève agricole (PAFRA) sera bonifié de 30% faisant passer la subvention maximale de 50 000$ à 65 000$. De plus, ce sera la fin de la distinction injuste entre les relèves considérées à temps pleins et à temps partiel : ...

LIRE LA SUITE
La loterie culturelle est de retour à Saint-Charles-Borromée

Publié à 10h00

La loterie culturelle est de retour à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce la tenue de la loterie culturelle, un rendez-vous attendu qui permet aux citoyens de remporter des billets pour des activités culturelles et de loisir dans le Grand Joliette. L’événement se tiendra le 4 juin prochain, à 19 h, au Centre André-Hénault. Le principe est simple : chaque citoyen âgé de 18 ans ...

LIRE LA SUITE