La Ville de Saint-Charles-Borromée concrétise ses orientations

La Ville de Saint-Charles-Borromée a rendu public son bilan annuel 2025. Ce document brosse le portrait d’une ville en mouvement et présente un rapport détaillé de ses réalisations et avancées dans tous les services municipaux.

Le bilan de l’année 2025 révèle une progression alignée sur les priorités du plan stratégique 2021‐2030. Ce sont des réalisations concrètes pour l’ensemble des services municipaux : des investissements soutenus, du développement résidentiel, une sécurité et des actions de prévention renforcées, la modernisation des infrastructures. La qualité des services, le développement du territoire et l’accessibilité des infrastructures se confirment dans les faits.

«Les résultats présentés dans ce bilan témoignent de l’engagement et du professionnalisme de l’administration municipale. Je salue le travail rigoureux des équipes, qui traduisent nos orientations en actions concrètes au bénéfice de la collectivité », souligne le maire Alexis Nantel.

Quelques faits saillants

Sur le plan administratif, 2025 a été marqué par la transition entre le conseil 2021-2025 et le conseil 2025-2029, assurée avec rigueur par la direction générale. Le Service du greffe a notamment mis en place les mesures requises pour respecter la Loi 25 sur la protection des renseignements personnels et a proposé le conseil sans papier. Le Service des finances a accompagné le président d'élection dans le cadre des activités de trésorerie lors de l'élection municipale.

138 M$ en permis, 365 nouveaux logements : l'urbanisme en action

Le Service d'urbanisme et d'aménagement du territoire a émis 413 permis de toutes sortes en 2025, pour une valeur totale de travaux de 138 M$, dont 26 constructions neuves générant 365 nouveaux logements. Quarante-trois dossiers ont été analysés et traités au Comité consultatif d'urbanisme. Parmi les dossiers structurants, le Carré St-Charles, le Golf et le secteur Petite-Noraie/L'Assomption ont fait l'objet d'analyses réglementaires approfondies. Des études ont également été menées sur l'aménagement de sous-sols résilients dans les secteurs à risque d'inondation et sur la préservation du couvert forestier.

1 347 interventions et 3 325 activités de prévention en sécurité incendie

Le Service de sécurité incendie et civile a mené 1 347 interventions en 2025, qu'il s'agisse d'incidents, d'incendie ou de premiers répondants, en plus de 3 325 activités de prévention. L'année a également été marquée par la validation et la rédaction du nouveau schéma de couverture de risques, intégrant les nouvelles orientations du ministère de la

Sécurité publique

Le Centre aquatique municipalisé : une étape majeure pour les loisirs. En 2025, la Ville a procédé à la municipalisation du Centre aquatique et en a assuré la première année d'opération, marquant une étape significative pour l'accessibilité aux infrastructures sportives. La publication du Plan de développement culturel vient établir un cadre clair pour une offre culturelle structurée d’ici 2027 et ce document met la table à une future politique culturelle.

Des infrastructures renforcées et des déplacements actifs sécurisés

Le Service du génie a réalisé des travaux d'envergure en 2025 : poursuite de la rénovation et agrandissement de la centrale d'eau potable, réaménagement des infrastructures de transport actif autour de l'école Vers l'Avenir. Le Service des travaux publics a procédé à l’aménagement du sentier polyvalent sur la rue Vadenais afin d’améliorer la mobilité active et la sécurité des élèves du primaire. Il a également réalisé la réfection complète du pavage des rues Bellefeuille, Anatole-Parthenais et de l’Impasse du Puits, ainsi que d’une portion de la rue Louis‐Vadeboncoeur. Ces interventions renforcent la durabilité du réseau routier et améliorent le confort des résidents.

Des communications innovantes

Le Service des communications a connu une année marquante. L'implantation de l'agent conversationnel Charles, la mise en place de l'INFO-Neige et des notifications de collecte des matières résiduelles sur CIVIS ont modernisé les communications avec les citoyens. La volonté d’innover a mené à l’obtention d’une Plume d’or, pour le projet du « Camp de jour connecté » et de la Grande Plume des communicateurs municipaux du Québec.

Consultez l’ensemble des réalisations de l’année dans le bilan annuel 2025, disponible sur le site Web de la Ville.