Course aux 1000 pieds: 150 000$ amassés pour la persévérance scolaire

La 11e édition de la Course aux 1000 pieds a battu tous les records avec une somme exceptionnelle de 150 000 $ amassée au profit de la persévérance scolaire du nord de Lanaudière. Dans une ambiance festive au centre-ville de Joliette, des milliers de coureurs ont pris part à l’événement qui s’est déroulé le dimanche 3 mai.

Avec un total de 4 320 coureurs inscrits, dont 120 équipes dans le cadre du Défi Entreprises, l’édition 2026 confirme plus que jamais l’engouement exceptionnel de la communauté envers cette grande fête sportive!

Un événement accessible

Depuis sa création, la Course aux 1000 pieds mise sur l’accessibilité afin de permettre aux jeunes de bouger et de découvrir le plaisir de l’activité physique. À preuve, près de 2 000 participants de 16 ans et moins ont pris part à l’événement, encouragés par un coût d’inscription maintenu à 5 $ depuis les tout débuts de la course.

« Au fil des années, l’événement a permis à des milliers de personnes de découvrir la course à pied et a même contribué à la création de plusieurs clubs de course dans les écoles. C’est tout un impact! », souligne Marie-Lou Racine, marraine de l’édition 2026.

Une course qui évolue année après année

Toujours soucieuse d’innover, l’organisation proposait cette année plusieurs nouveautés, dont le

lancement du nouveau Défi Un pas de plus. Les 25 participants de cette épreuve ont amassé à eux seuls la somme impressionnante de 32 526 $. L’organisation a également poursuivi son virage écoresponsable en réduisant le nombre de médailles remises lors de l’événement.

Alors que le Défi Entreprises célébrera son 10e anniversaire, celui-ci portera désormais le nom de Défi Évelyne Rousseau, en hommage à sa marraine des éditions 2024 et 2025.

Une force collective

Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement l’ensemble des commanditaires, la Ville de Joliette, les bénévoles, les partenaires ainsi que tous les participants qui contribuent, année après année, à faire de la Course aux 1000 pieds un événement porteur pour toute la communauté.