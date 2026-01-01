Une soixantaine de DEA distribués sur le territoire depuis un an

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière dresse un premier bilan du déploiement de défibrillateurs externes automatisés (DEA) accessibles au grand public sur le territoire lanaudois.

Au cours de la dernière année, 26 municipalités ont procédé à l’installation de 64 DEA dans des lieux publics. Ce déploiement contribue à renforcer les premiers maillons de la chaîne d’intervention préhospitalière en améliorant l’accès rapide à un appareil pouvant être utilisé lors d’un arrêt cardiorespiratoire.

Lorsqu’il est accessible sans délai, le DEA, combiné aux manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR), peut contribuer de façon déterminante aux chances de survie avant l’arrivée des services d’urgence. En contexte d’arrêt cardiorespiratoire, chaque minute compte.

Cette démarche s’inscrit dans les actions régionales visant à renforcer l’intervention citoyenne et à améliorer l’accessibilité publique aux DEA sur le territoire lanaudois.

Trouver un DEA près de vous

Développée par la Fondation Jacques-de-Champlain, l’application DEA-Québec est reliée à un registre provincial qui répertorie les DEA situés dans des lieux publics au Québec. L’inscription des appareils à ce registre permet aux citoyens comme aux intervenants de repérer plus rapidement le DEA le plus près lorsqu’une situation critique survient.

Le CISSS rappelle l’importance d’inscrire les DEA publics au registre DEA-Québec afin d’en favoriser le repérage rapide et l’utilisation au moment critique.

Une formation express pour sauver des vies

Depuis trois ans, l’équipe des Services préhospitaliers d’urgence du CISSS de Lanaudière soutient le déploiement de la formation Héros en trente. Cet atelier de sensibilisation permet d’apprendre, en 30 minutes, les gestes de base pouvant contribuer à une intervention rapide tels que :

-reconnaître une situation critique;

-effectuer les manœuvres de désobstruction des voies respiratoires;

-amorcer rapidement la réanimation cardiorespiratoire et utiliser un DEA;

-repérer un DEA à proximité à l’aide de l’application DEA-Québec .

À ce jour, plus de 300 citoyens ont été sensibilisés par cette initiative. En complément, environ 3 900 élèves de troisième secondaire ont été formés à la RCR et à l’utilisation du DEA dans le cadre du programme structuré de la Fondation ACT, déployé en milieu scolaire.

Le CISSS de Lanaudière souligne la contribution des municipalités participantes ainsi que celle des partenaires scolaires et communautaires qui contribuent à renforcer l’accès aux DEA et la capacité d’intervention citoyenne sur le territoire lanaudois.