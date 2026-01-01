Plus de 55 000 $ amassés à la Guignolée 2025 de Lavaltrie

La dernière Guignolée de Lavaltrie a permis d'amasser plus de 55 000$, une somme qui a servi à distribuer des cartes-cadeaux pour des épiceries et pharmacies locales, ainsi qu’à préparer 165 paniers de Noël destinés aux familles dans le besoin.

La Ville de Lavaltrie tient à souligner l’engagement de ses employés municipaux, qui ont organisé une collecte interne et remis un montant record de 1 744 $ à la Guignolée 2025.

Des bénévoles au cœur de l’action

Durant les cinq samedis de novembre, plusieurs bénévoles dévoués ont assuré la collecte aux intersections des rues du Tricentenaire et Saint-Antoine. Pompiers de la MRC de D’Autray, employés municipaux et citoyens se sont relayés pour soutenir cette initiative. D’autres bénévoles ont contribué en s’occupant des inscriptions, en confectionnant les paniers, en effectuant les achats, en recherchant des commandites et en livrant les paniers aux bénéficiaires. Une chaîne humaine animée par la solidarité et le plaisir de donner.

Un soutien plus essentiel que jamais

Dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie, la Guignolée rappelle que la pauvreté peut toucher n’importe qui. Cette initiative est une bouffée d’espoir pour ceux qui traversent des moments difficiles. Lavaltrie est fière de l’esprit d’entraide qui définit sa communauté.

La réussite de la Guignolée repose sur l’engagement de nombreux partenaires : la Caisse Desjardins de D’Autray et ses employés, la Ville de Lavaltrie et ses employés, la Fondation Marc Saulnier, Caroline Proulx (députée de Berthier), Devolutions et les employés, l’équipe Rémi Paradis, Familiprix Mélanie Boulanger, Jean Coutu Christyan Bonilla Bautista & Adel Fawal, IGA extra - Marché famille Mondor, Super C, La Clé de Sol, Patrick Morin, le restaurant NAGA, Le Groupe populaire d’Entraide de Lavaltrie, le Comptoir alimentaire L’Essentiel de Lavaltrie, Les Chevaliers de Colomb, l’église le Phare et le Club FADOQ de Lavaltrie.

Un grand merci au comité organisateur et aux organismes impliqués : Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie, la Fondation Marc Saulnier, le Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie, la Maison des Aînés de Lavaltrie, l’église du Phare, Action Famille Lavaltrie, le Comptoir alimentaire l’Essentiel, la Maison des Jeunes de Lavaltrie, Travail de rue Lavaltrie, les Chevaliers de Colomb ainsi que la Ville de Lavaltrie. Merci également aux bénévoles Huguette Ricard et Jean-Luc Ouellet pour leur dévouement sans faille.