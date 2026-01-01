MétéoMédia prévoit un long chemin sinueux vers les conditions estivales

L’hiver n’a pas dit son dernier mot, selon MétéoMédia, qui prévoit un printemps enneigé ou pluvieux pour une bonne partie de l’est du pays.

Le chemin vers les conditions estivales sera «long» et «sinueux» au Québec et en Ontario, selon MétéoMédia.

«On ne pense pas que l’hiver va finir tôt. On va avoir encore des occasions de neige en mars et au mois d'avril» et «avec la dissipation de La Niña anticipée et un retour d’El Niño au cours de l’été, le passage de l’hiver à l’été devrait se faire de manière laborieuse en 2026», a expliqué le météorologue André Monette à La Presse Canadienne.

«La présence d’une anomalie froide dans les Prairies canadiennes et de la chaleur dans le sud des États-Unis favorisa un corridor actif sur l’Ontario et le Québec», a précisé le météorologue.

C’est cette «confrontation entre le chaud et le froid» qui causera probablement plus de précipitations qu’en temps normal sur le bassin des Grands Lacs vers le Québec.

Avec «une trajectoire de systèmes qui favorisent» l’Ontario et le Québec, «quelques tempêtes de neige sont encore possibles en première moitié de printemps», selon André Monette.

Au Québec, le service météo prévoit donc une quantité de précipitations «au-dessus des normales, sauf pour le nord et l’est de la province qui seront près des normales», dans les prochaines semaines.

Avec la possibilité élevée qu’il y ait beaucoup de précipitations, la saison des inondations sera à surveiller.

«Si la fonte de neige se fait rapidement, ça pourrait causer des inondations, donc c'est quelque chose qu'on surveille, le risque en ce moment est modéré», a souligné M. Monette.

Des températures près des normales de saison

Toujours au Québec, MétéoMédia s’attend à ce que les températures soient «près des normales» dans les prochaines semaines, sauf pour l’ouest de la province, qui sera sous les normales, et le nord de la province, qui sera au-dessus des normales.

En Ontario, les températures du printemps seront probablement sous les normales, sauf pour le sud-est de la province, qui sera près des normales.

«À certaines occasions, quelques poussées de chaleur importantes gagneront le corridor Windsor-Québec, permettant de souffler un peu», mais «ces périodes d’avant-goût des chaleurs estivales seront toutefois de courtes durées», selon un communiqué publié par MétéoMédia mercredi.

Dans les provinces de l’Atlantique, le nombre de tempêtes côtières «ne devrait pas être abondant», selon André Monette.

«Les Maritimes seront plus à l’écart des descentes d’air froid durant le printemps.» Les températures seront «près des normales» et la quantité de précipitations ne devrait pas dépasser la moyenne saisonnière.

Un printemps plus frais que la normale est prévu pour les provinces de l’Ouest canadien, à l’exception de la Colombie-Britannique, où les températures seront plus près des normales.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne