Intégration de la science
Développement régional:Une entente entre la MRC de Matawinie et de l'UQO
Par Salle des nouvelles
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie et l’Université du Québec en Outaouais (UQO) ont officialisé la signature d’une entente de collaboration visant à rapprocher le milieu municipal et le milieu universitaire. Cette entente, marque une étape importante dans la mise en valeur des connaissances scientifiques au service du développement territorial durable.
Par cette entente, la MRC de Matawinie se dote d’un conseiller scientifique issu du milieu universitaire, en la personne du Pr Christian Messier, chercheur affilié à l’UQO et expert reconnu mondialement en foresterie, en écologie urbaine et en gestion durable des milieux naturels. Le Dr Messier aura pour mandat d’appuyer la MRC dans ses réflexions stratégiques et la mise en œuvre de ses projets en matière d’aménagement, d’environnement et de développement territorial, ainsi que sur tout enjeu nécessitant l’apport des connaissances scientifiques les plus récentes.
« Cette entente marque un tournant pour la Matawinie. En intégrant davantage la science à notre gouvernance, nous renforçons notre capacité à faire des choix éclairés, durables et adaptés à notre territoire. Nous sommes fiers d'être la première MRC lanaudoise à bâtir ce pont entre le milieu municipal et le milieu universitaire », a souligné Isabelle Perreault, préfet de la MRC de Matawinie.
De son côté, l’Université du Québec en Outaouais voit dans cette collaboration un modèle de partenariat prometteur entre la recherche universitaire et les instances locales.
« Nous croyons fermement que le savoir scientifique peut contribuer concrètement à l’innovation et à la durabilité dans les territoires. L’entente signée aujourd’hui avec la MRC de Matawinie constitue un exemple inspirant de transfert de connaissances au bénéfice du développement régional », a affirmé Simon Beaudry, doyen de la recherche et de la création à l’UQO.
Ce partenariat s’inscrit dans le sillage de l’appel lancé en 2021 par le scientifique en chef du Québec, encourageant une collaboration accrue entre les municipalités et les milieux de la recherche afin de mieux répondre aux défis environnementaux, économiques et sociaux actuels.
« Cette annonce nous permet réellement d’envisager un réseau de conseillers et conseillères scientifiques en chef en mesure de couvrir un large territoire, dans toutes ses spécificités. J’espère que la MRC de Matawinie en inspirera d’autres ! » a affirmé Pr Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec.