Nouveaux outils de communication
Une ligne téléphonique INFO-NEIGE à Saint-Charles-Borromée
Depuis le 1er décembre, la Ville de Saint-Charles-Borromée offre à ses citoyens une nouvelle ligne téléphonique INFO-NEIGE ainsi que des alertes automatisées via l’espace citoyen Civis permettront , entre autres, de connaître rapidement si le stationnement de nuit est autorisé ou non pour une opération déneigement.
Rappelons que depuis l’année dernière, dans le cadre d’un projet-pilote, le règlement hivernal interdit le stationnement de nuit, de minuit à 7 h, du 15 novembre au 15 avril lors des opérations de déneigement, de ramassage de neige ou de déglaçage, avec la possibilité de levées spontanées selon les conditions météo.
Pour aider les citoyens à respecter cette réglementation et à éviter les constats d’infraction cet hiver, la Ville met désormais à leur disposition deux nouveaux moyens de communication, soit :
-
Téléphoner à la nouvelle ligne INFO-NEIGE, active dès le 1er décembre, au 579 636-5657 chaque jour dès 17 h, pour connaître l’état du stationnement.
-
S’inscrire aux alertes Civis, afin de recevoir par courriel ou texto, toute modification du statut du stationnement (ex. levée d’interdiction).
Un affichage est installé sur le territoire afin de rappeler les nouveaux outils. Aussi, l’assistant virtuel Charles, directement connecté au portail municipal, pourra informer en temps réel des avis d’interdiction en cours. Le site vivrescb.com, la page Facebook de la Ville ainsi que la permanence téléphonique 24 h/7 j (450 759-4415) restent également des moyens fiables, déjà en place depuis l’année dernière, pour connaître tous les détails sur les opérations et leur durée.
Patrouille blanche et stationnements alternatifs
La patrouille blanche sera de retour cet hiver pour faire respecter le règlement. L’an dernier, elle a émis 230 constats et distribué des billets de courtoisie afin de réduire les infractions.
Des stationnements alternatifs sont disponibles dans plusieurs parcs et bâtiments municipaux, totalisant 122 cases, dont 3 pour véhicules électriques. Pour les nuits de Noël et du Nouvel An, le stationnement nocturne sera exceptionnellement autorisé, sauf en cas de tempête nécessitant une opération de neige. La liste complète des stationnements et tous les détails du règlement sont disponibles sur vivrescb.com.
« Cette année, nous mettons en place de nouveaux outils simples, numériques et pratiques, pour que chacun puisse suivre l’état des opérations neige et s’adapter en conséquence. La collaboration entre les citoyens et nos équipes est la clé pour un hiver plus fluide et sécuritaire. » affirme le maire Alexis Nantel.