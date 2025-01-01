Le Marché de Noël du Camp Papillon revient pour quatre jours

Le Marché de Noël du Camp Papillon revient durant deux fins de semaine avec des nouveautés et la présence d'une trentaine d'artisans. Ainsi, les 6,7,13 et 14 décembre, la population est invitée à venir profiter des activités et kiosques dans un décor naturel enchanteur.

L’événement intègre pour la première fois un jeu d’évasion thématique accessible à tous, offert sur réservation. Pour l'occasion, le Camp se transforme ainsi en un marché à échelle humaine où découvertes, activités et esprit des Fêtes se rencontrent.

Un marché artisanal

Le Marché de Noël du Camp Papillon mise sur la proximité et la découverte. Les visiteurs sont invités à prendre le temps d’explorer, de discuter et de s’inspirer du talent des créateurs d’ici : artisanat local, bijoux, gourmandises, bien-être, objets décoratifs, créations originales et trouvailles uniques

Un jeu d'invasion

Grande nouveauté cette année : une activité immersive offerte sur réservation pendant les deux fins de semaine du Marché.

Ce jeu d’évasion de 30 minutes invite les participants à explorer l’atelier du Père Noël et à résoudre une série d’énigmes afin de mener à terme une mission thématique liée au temps des Fêtes. Il s’agit d’une activité à difficulté facile à modérée, accessible autant aux enfants qu’aux adultes

Les réservations se font en ligne au https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/escape-room-4 au coût de 40 $ par séance.

Le nombre de participants peut varier de un à quatre adules, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à quatre enfants.

On invite les joueurs à se présenter 15 minutes avant le début. Faites rapidement votre réservation, car les places sont limitées.

Activités familiales

En complément du parcours artisanal et du jeu d’évasion, les familles pourront profiter de nombreuses activités thématiques offertes à coût modique, dont: le conte de Noël et la rencontre avec le Père Noël, la décoration de biscuits et d’ornements, des tours de train et le rallye des lutins, une fermette d’alpagas, un feu de camp et de l'animation fait par les lutins du marché.

Les visiteurs peuvent apporter leur lunch ou déguster un repas sur place.

Une visite qui compte

Chaque passage au Marché permet de soutenir le Camp Papillon, qui offre des séjours adaptés à des jeunes vivant avec un handicap. Un achat, une sortie, un bon moment passé en famille... qui fait toute la différence.