Les 6, 7, 13 et 14 décembre
Le Marché de Noël du Camp Papillon revient pour quatre jours
Le Marché de Noël du Camp Papillon revient durant deux fins de semaine avec des nouveautés et la présence d'une trentaine d'artisans. Ainsi, les 6,7,13 et 14 décembre, la population est invitée à venir profiter des activités et kiosques dans un décor naturel enchanteur.
L’événement intègre pour la première fois un jeu d’évasion thématique accessible à tous, offert sur réservation. Pour l'occasion, le Camp se transforme ainsi en un marché à échelle humaine où découvertes, activités et esprit des Fêtes se rencontrent.
Un marché artisanal
Le Marché de Noël du Camp Papillon mise sur la proximité et la découverte. Les visiteurs sont invités à prendre le temps d’explorer, de discuter et de s’inspirer du talent des créateurs d’ici : artisanat local, bijoux, gourmandises, bien-être, objets décoratifs, créations originales et trouvailles uniques
Un jeu d'invasion
Grande nouveauté cette année : une activité immersive offerte sur réservation pendant les deux fins de semaine du Marché.
Ce jeu d’évasion de 30 minutes invite les participants à explorer l’atelier du Père Noël et à résoudre une série d’énigmes afin de mener à terme une mission thématique liée au temps des Fêtes. Il s’agit d’une activité à difficulté facile à modérée, accessible autant aux enfants qu’aux adultes
Les réservations se font en ligne au https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/escape-room-4 au coût de 40 $ par séance.
Le nombre de participants peut varier de un à quatre adules, avec la possibilité d'ajouter jusqu'à quatre enfants.
On invite les joueurs à se présenter 15 minutes avant le début. Faites rapidement votre réservation, car les places sont limitées.
Activités familiales
En complément du parcours artisanal et du jeu d’évasion, les familles pourront profiter de nombreuses activités thématiques offertes à coût modique, dont: le conte de Noël et la rencontre avec le Père Noël, la décoration de biscuits et d’ornements, des tours de train et le rallye des lutins, une fermette d’alpagas, un feu de camp et de l'animation fait par les lutins du marché.
Les visiteurs peuvent apporter leur lunch ou déguster un repas sur place.
Une visite qui compte
Chaque passage au Marché permet de soutenir le Camp Papillon, qui offre des séjours adaptés à des jeunes vivant avec un handicap. Un achat, une sortie, un bon moment passé en famille... qui fait toute la différence.