Interdiction de stationnement de nuit dans les rues de Joliette en hiver

Du 15 novembre au 15 avril, entre minuit et 7 h, les citoyens de Joliette ont l'interdiction de stationner leurs voitures dans les rues de la Ville. Cette consigne vise à faciliter les opérations de déneigement et à assurer une bonne cohabitation entre les besoins de stationnement et la sécurité de tous.

Mentionnons que lorsque les condition météo le permettent et qu'aucun opération de déneigement ou de déglaçage n'est prévue, la Ville, pour une deuxième année consécutive, peut lever temporairement cette interdiction. Rappelons toutefois que les chutes de neige, le verglas ou le chargement de la neige peuvent nécessiter le maintien de l’interdiction, même après la fin des précipitations.

Pour savoir si l’interdiction de stationner est en vigueur ou si elle est levée, les automobilistes peuvent consulter le site joliette.ca ou appeler la ligne 450 960-INFO (4636). De plus, les citoyens peuvent s’inscrire dès maintenant aux alertes citoyennes via leur compte CIVIS , afin de les recevoir automatiquement par messagerie texte, courriel ou message vocal.

« L’an dernier, le stationnement de nuit sur rue a pu être maintenu durant 62 % de la période hivernale, reflétant une coordination exemplaire entre les citoyens et les services municipaux! Cette mesure, instaurée pour répondre aux besoins exprimés par la population en matière de flexibilité de stationnement, démontre qu’il est possible de concilier efficacité opérationnelle et qualité de vie. Grâce aux efforts partagés, nous avons pu procéder avec diligence à l’entretien efficace de notre réseau routier », mentionne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Les contrevenants s’exposent à une amende, en plus des frais d’administration et de remorquage, le cas échéant. Les résidents n’ayant pas d’espace de stationnement privé peuvent laisser leur véhicule dans l’un des stationnements municipaux désignés par la Ville. La liste des emplacements est disponible sur le site Internet de la Ville de Joliette.