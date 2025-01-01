Augmentation de la transmission des virus
Port du masque obligatoire dans les installations du CISSS de Lanaudière
Par Salle des nouvelles
Considérant la situation épidémiologique au Québec et dans la région de Lanaudière, l’augmentation de la transmission des virus et l’arrivée de la saison grippale, le Centre intégré de santé de services sociaux (CISSS) de Lanaudière réintroduit le port du masque systématique, avec ou sans présence de symptômes, dans ses installations jusqu’à nouvel ordre.
L’objectif est de limiter la transmission de virus et de protéger les membres du personnel et les personnes qui reçoivent des soins et des services.
Il est donc demandé de porter le masque dès l’entrée dans les installations et de le retirer dès la sortie. Il doit être changé s’il est souillé, humide ou s’il a servi plus de 4 heures consécutives. Le port du masque est requis pour les travailleurs, les personnes proches aidantes, les visiteurs, les accompagnateurs ou toute autre personne circulant dans nos milieux, sauf dans les centres administratifs où les travailleurs n’œuvrent pas auprès d’usagers, à moins d’un avis contraire.
La Direction du CISSS tient à rappeler que des gestes simples appliqués au quotidien contribuent à réduire les risques de transmission :
- Se laver les mains;
- Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier ou son coude lorsque l’on éternue ou que l’on tousse;
- Porter un masque;
- Et rester à la maison ou éviter les rassemblements en présence de symptômes grippaux ou de gastroentérite.
La population est également invitée à considérer les ressources alternatives à l’urgence, si la problématique n’est pas urgente :
- Appeler au 811;
- Consulter son pharmacien;
- Prendre rendez-vous avec son médecin de famille ou à une clinique médicale au rvsq.gouv.qc.ca.
Pour plus d’informations sur les services de santé et les services sociaux disponibles dans la région, visitez le www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca.