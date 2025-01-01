Consolider les actions déployées
La TROCFL reçoit un financement du ministère de la Famille
Le ministère de la Famille a remis une aide financière à la Table régionale des organismes communautaires famille de Lanaudière (TROCFL) qui oeuvre depuis 30 ans auprès des services offerts aux familles et des organismes communautaires famille de la région.
Ce financement permettra de consolider les actions déployées depuis des années pour favoriser la reconnaissance, le développement et la vitalité du milieu communautaire famille.
Pour la TROCFL, ce soutien financier vient reconnaître l'importance du rôle qu'elle joue dans la concertation, la représentation et le soutien aux organismes communautaires famille (OCF) de Lanaudière.
« Ce financement, c’est bien plus qu’un appui budgétaire : c’est une reconnaissance du travail collectif et de la pertinence de notre action régionale. Depuis 30 ans, la TROCFL se tient aux côtés des OCF de Lanaudière pour faire entendre leur voix, renforcer leurs capacités et défendre les intérêts des familles. Aujourd’hui, c’est toute notre communauté qui se voit reconnue », souligne Gabrielle Sévigny, coordonnatrice de la TROCFL.
Depuis sa création, la TROCFL regroupe et soutient les OCF de Lanaudière, tout en étant un acteur clé de représentation auprès des instances régionales et gouvernementales. Par ce financement, le ministère de la Famille reconnaît la valeur du travail de concertation et d’ancrage territorial mené par la TROCFL au fil des années.
« Cette annonce marque une étape charnière et une reconnaissance essentielle. Depuis la création de la TROCFL, il y a 30 ans, les directions et les coordinations des organismes communautaires famille de Lanaudière travaillent avec détermination et conviction pour faire reconnaître l’importance de leurs organismes auprès des familles et faire rayonner leur engagement sur l’ensemble du territoire. Cette annonce vient confirmer notre capacité à soutenir les organismes familles dans leurs missions respectives et à poursuivre notre rôle de porte-voix des réalités des familles lanaudoises », se réjouit Naïanthy Fortin, présidente du conseil d’administration.