Six cas de rougeole dans les Laurentides, Laval et Lanaudière

En date du 16 décembre, les instances en santé avaient comptabilisé un total de six cas de rougeole qui se trouvent dans les régions des Laurentides, de Laval et de Lanaudière. On explique que ces personnes ne sont pas adéquatement vaccinées ou qui n'ont pas déjà fait la maladie.

Avec la recrudescence des cas à travers le pays, et maintenant au Québec, dans la dernière année, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière réitère l'importance de se faire vacciner contre la rougeole qui demeure le meilleur moyen de se protéger et de protéger ses proches.

On prévient que d’autres cas de rougeole pourraient survenir compte tenu de la situation épidémiologique au Québec et de la recrudescence de la rougeole dans d’autres provinces canadiennes et à l’échelle mondiale. La période des Fêtes est aussi propice aux voyages à l’étranger et aux visites familiales qui peuvent entraîner des expositions à la rougeole.

Symptômes de la rougeole

On souligne que cette maladie est beaucoup plus contagieuse que la grippe et la COVID. Elle se transmet par de très petites gouttelettes de sécrétions respiratoires qui peuvent rester en suspension dans l’air. Pour les personnes non immunisées, passer du temps dans un endroit ou une personne infectée est passée jusqu’à 2 h auparavant peut être suffisant pour attraper la maladie.

Les premiers symptômes sont : une fièvre importante, de la toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise généralisé. Après ces symptômes, une éruption cutanée apparaît d’abord sur le visage, puis sur le corps. La rougeole peut causer des complications graves.

Vérification du carnet et vaccination

Il est recommandé de vérifier son carnet de vaccination pour les personnes qui ne sont pas certaines d’avoir reçu une vaccination adéquate ou qui n’ont jamais contracté la rougeole. Le vaccin est inclus au calendrier vaccinal du Québec. Il est administré à l’âge de 12 mois et de 18 mois.

Toutes les personnes nées avant 1970 sont considérées comme protégées contre cette maladie.

Si vous souhaitez faire vérifier votre carnet ou prendre rendez-vous pour votre vaccination ou celle de votre enfant, dirigez-vous sur CLIC-SANTÉ ou vous pouvez téléphoner à la centrale de rendez-vous au 1 855 755-3737.