Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Maison de la famille

Un nouveau module de jeux pour Action Famille Lavaltrie

durée 11h13
23 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le 22 octobre dernier, Action Famille Lavaltrie a officiellement inauguré son nouveau module de jeux. Une structure colorée propose un parcours ludique avec une balançoire, tandis qu’un banc de parc invite à un moment de répit.

Cette installation a été rendue possible grâce à la collaboration de Desjardins (Caisse de D’Autray), Devolutions et Enfant Soleil, trois partenaires qui ont à cœur l’épanouissement des tout-petits.

« La maison de la famille est choyée d'avoir des partenaires aussi engagés et fidèles pour soutenir de nouvelles initiatives qui bénéficient grandement à la communauté » mentionne Stéphanie Traversy, présidente du conseil d’administration de l’organisme.

« Nous sommes fiers d’être partenaires du nouveau module de jeux, une initiative qui contribue au bien-être et à l’épanouissement des enfants de notre communauté. » ajoute Clémence Almer, conseillère en communication et vie associative à la Caisse Desjardins de D’Autray.

« Votre initiative cadre parfaitement avec notre mission, qui consiste à contribuer au mieux-être économique et social des collectivités, en plus de rejoindre nos principales valeurs d’éducation qui rejoignent notre belle jeunesse. Nos administrateurs sont fiers d’appuyer votre beau projet. Merci de votre présence dans le milieu! Votre organisme est important.... Et vous encore plus! » conclut-elle.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Exode des infirmières de moins de 35 ans au pays, mais le Québec s'améliore

Publié hier à 9h00

Exode des infirmières de moins de 35 ans au pays, mais le Québec s'améliore

Le Canada peine à garder à l'emploi les jeunes infirmières. Un nouveau rapport de l'IEDM dévoilé mercredi montre que le nombre d’infirmières canadiennes de moins de 35 ans qui cessent de pratiquer la profession chaque année augmente par rapport au nombre de celles qui l’intègrent. En 2023, 40 infirmières âgées de moins de 35 ans ont quitté la ...

LIRE LA SUITE
Donner des arachides aux bébés a permis d'éviter des allergies

Publié le 20 octobre 2025

Donner des arachides aux bébés a permis d'éviter des allergies

Dix ans après qu'une étude historique a prouvé que de donner des produits à base d'arachides aux jeunes bébés pouvait prévenir le développement d'allergies potentiellement mortelles, de nouvelles recherches révèlent que ce changement a eu un impact considérable dans la vie réelle. Environ 60 000 enfants ont évité de développer des allergies aux ...

LIRE LA SUITE
Le CISSS de Lanaudière récipiendaire au Prix Hippocrate

Publié le 20 octobre 2025

Le CISSS de Lanaudière récipiendaire au Prix Hippocrate

Lors de la cérémonie entourant la 15e édition du concours du Prix Hippocrate, à laquelle le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a été convié le 16 octobre dernier, la Direction des services généraux, de la première ligne et des partenariats ainsi que ses collaborateurs ont reçu une médaille dans la ...

LIRE LA SUITE