Maison de la famille
Un nouveau module de jeux pour Action Famille Lavaltrie
Par Salle des nouvelles
Le 22 octobre dernier, Action Famille Lavaltrie a officiellement inauguré son nouveau module de jeux. Une structure colorée propose un parcours ludique avec une balançoire, tandis qu’un banc de parc invite à un moment de répit.
Cette installation a été rendue possible grâce à la collaboration de Desjardins (Caisse de D’Autray), Devolutions et Enfant Soleil, trois partenaires qui ont à cœur l’épanouissement des tout-petits.
« La maison de la famille est choyée d'avoir des partenaires aussi engagés et fidèles pour soutenir de nouvelles initiatives qui bénéficient grandement à la communauté » mentionne Stéphanie Traversy, présidente du conseil d’administration de l’organisme.
« Nous sommes fiers d’être partenaires du nouveau module de jeux, une initiative qui contribue au bien-être et à l’épanouissement des enfants de notre communauté. » ajoute Clémence Almer, conseillère en communication et vie associative à la Caisse Desjardins de D’Autray.
« Votre initiative cadre parfaitement avec notre mission, qui consiste à contribuer au mieux-être économique et social des collectivités, en plus de rejoindre nos principales valeurs d’éducation qui rejoignent notre belle jeunesse. Nos administrateurs sont fiers d’appuyer votre beau projet. Merci de votre présence dans le milieu! Votre organisme est important.... Et vous encore plus! » conclut-elle.