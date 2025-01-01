Campagne de déduction à la source
Techno Diesel remet 3 820 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
L’entreprise Techno Diesel, ainsi que ses employés, remettent la somme de 3 820 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL) pour aider l'organisme à poursuive sa mission concernant les soins de santé et des services sociaux de la région.
Ce don a été récolté grâce à une campagne de déduction à la source (DAS). Ainsi, les employés pouvaient accepter que des montants soient pris directement sur leur salaire pour les donner à une cause choisie que leur tenait à coeur.
C'est après avoir sondé ses employés sur les causes qu'ils désiraient soutenir que Techno Diesel a sélectionné la FSNL pour sa toute première campagne DAS. Les employés précisaient le montant qu’ils souhaitaient donner par paie pendant un an. C’est ainsi que 1 910 $ ont été amassés par les employés. L’entreprise a ensuite doublé le montant afin d’atteindre, tous ensemble, la somme de 3 820 $.
Initiative porteuse de sens
Cette initiative de Techno Diesel se place totalement dans la vision de la fondation. Son côté rassembleur rappelle que c’est tous ensemble qu’il est possible de faire une si grande différence pour la santé. Un montant remis à une cause sur chaque paie, qu’il soit petit ou grand, fait une belle et grande différence sur l’amélioration des soins de santé et des services sociaux.