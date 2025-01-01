Présenté par Tourisme Lanaudière
Un premier Code d’éthique du visiteur lanaudois
Par Salle des nouvelles
Tourisme Lanaudière présente son premier Code d’éthique du visiteur lanaudois, un outil de sensibilisation novateur visant à promouvoir un tourisme respectueux, harmonieux et durable sur l’ensemble du territoire.
Réalisé en étroite collaboration avec les acteurs du milieu, ce code s’inscrit comme une réponse structurée aux enjeux contemporains de cohabitation, de préservation du territoire et de développement touristique.
Un projet ancré dans la mobilisation régionale
Issu d’un important travail de concertation amorcé en 2023 en collaboration avec la firme Amiral Services-Conseil, ce projet a vu le jour grâce à l’engagement des municipalités, entreprises touristiques, citoyens, et divers ministères. Il a été développé dans le cadre du Plan Montagne, soutenu par le ministère du Tourisme (MTO), le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), ainsi que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
« Ce code est bien plus qu’un outil de communication : c’est un véritable pacte de respect et de cohabitation harmonieuse entre les visiteurs, les citoyens et les milieux naturels de notre région, souligne la directrice générale de Tourisme Lanaudière, Mme Elaine Desjardins. Il incarne la volonté collective de préserver la richesse paysagère et culturelle de Lanaudière, tout en favorisant un tourisme plus conscient, responsable et durable. Grâce à la mobilisation de nos partenaires et à une approche ancrée dans le terrain, ce code devient un levier concret pour bâtir un avenir touristique à l’image de nos valeurs régionales. »
Un guide pratique ancré dans la réalité du territoire
Le Code d’éthique repose sur des principes fondamentaux de respect, de partage, de sécurité et de mise en valeur du patrimoine naturel et humain.
Il est structuré autour de six grands types d’expériences touristiques en zone de montagne : les sports motorisés, la chasse et la pêche, les corridors de plein air non motorisés, les pôles de montagne, les séjours de villégiature et les festivals et événements.
Chacun de ces volets est accompagné de recommandations visuelles, accessibles et adaptées, facilitant leur compréhension et leur intégration par les visiteurs, sans jamais oublier de mettre en avant les traditions lanaudoises sur fond d’humour.
« Pour assurer la croissance d’un tourisme durable au Québec, il est essentiel que chacun prenne pleinement conscience de l’importance de protéger notre environnement et de respecter les communautés qui nous accueillent. Je tiens à saluer Tourisme Lanaudière ainsi que tous les partenaires engagés dans cette belle initiative, qui s’inscrit parfaitement dans notre vision d’un tourisme plus responsable, plus durable, qui minimise son empreinte sur les milieux naturels tout en maximisant les retombées positives pour les communautés locales », souligne Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas- Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
La prochaine phase, menée en collaboration avec l’agence Guidi.co, mettra l’accent sur une stratégie de diffusion créative (capsules vidéos, panneaux sur le terrain, contenus numériques) afin de rejoindre efficacement les visiteurs.