La Ville de Joliette se dote d'une assistante virtuelle pour ses citoyens

Les citoyens de Joliette peuvent dorénavant profiter de l'aide de Juliette, la nouvelle assistante virtuelle sur la page Web de la Ville. Cette solution est propulsée par l’intelligence artificielle et est accessible en tout temps.

Elle a pour mandat d’enrichir le service à la clientèle déjà offert par la Ville : « Dans un souci d’amélioration continue, nous souhaitons offrir à nos citoyen(ne)s des services municipaux toujours plus accessibles, rapides et adaptés à leurs besoins. Grâce à l’ajout de cet agent conversationnel, nous franchissons aujourd’hui un pas de plus vers une ville connectée, à l’écoute de sa population », souligne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Votre nouvelle alliée virtuelle

Juliette facilite l’accès à l’information municipale et améliore l’expérience en ligne des citoyens. Elle répond rapidement à toute question, que ce soit sur les événements et activités, la règlementation municipale, ou encore les collectes de matières résiduelles. Il est possible d’entretenir une réelle conversation avec elle, en lui demandant des précisions ou des questions complémentaires. L’assistante virtuelle se conforme également à la loi 25, en ne gardant aucune donnée sensible en mémoire.

Conçue pour offrir une interaction claire et conviviale, Juliette continuera d’évoluer. Elle sera mise à jour régulièrement afin d’intégrer de nouvelles informations et s’adapter aux commentaires des usagers.

Pour l’essayer, rendez-vous dès maintenant au joliette.ca, et cliquez sur la bulle située dans le coin inférieur droit de votre écran.