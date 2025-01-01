Nous joindre
Forêt menacée

Mobilisation contre le prolongement de l'autoroute 25 à Sainte-Julienne

durée 11h00
14 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Le groupe Sauvons la forêt du prolongement de l’autoroute 25 convie la population à une grande marche citoyenne le samedi 25 octobre 2025, de 13h à 15h30, afin de sensibiliser la communauté aux impacts environnementaux du projet de prolongement de l’autoroute 25 et de réaffirmer l’importance de préserver ce milieu naturel unique.

Le départ se fera à l’École Les Explorateurs de Sainte-Julienne (2747 rue Adolphe, Sainte-Julienne). En cas de pluie, l’événement sera reporté au dimanche 26 octobre, à la même heure.

Une marche au cœur de la forêt menacée

Les participants emprunteront le tracé prévu pour la future voie de contournement, à travers la forêt que le groupe souhaite protéger. Une présentation des enjeux aura lieu avant le départ, suivie d’une marche ponctuée d’un arrêt convivial pour échanger et profiter de la richesse du cadre naturel.

Un événement inclusif et familial

La marche se veut accessible à tous. Des activités pour enfants seront proposées lors de la pause et les chiens tenus en laisse, bien socialisés, seront également les bienvenus.

« Nous voulons montrer que cette forêt est précieuse pour notre communauté, tant pour sa biodiversité que pour la qualité de vie qu’elle procure. Le prolongement de l’autoroute 25 met en péril ce patrimoine naturel, et il est urgent d’agir collectivement. », explique Shanie Gauthier, fondatrice de Sauvons la forêt du prolongement de l’autoroute 25. 

Toutes les informations (plan d’accès, stationnement, météo et inscription) sont disponibles sur la page Facebook officielle : Sauvons la forêt du prolongement de la 25.

