Pour la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
La 9e édition d’Experiencia récolte un montant de 292 000 $
Lors de la 9e édition d'Experiencia, un montant total de 292 000$ a été récolté pour aider La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière à poursuivre sa mission.
Le cocktail dinatoire à caractère philanthropique s'est déroulé le 9 octobre et les participants n'ont su que quelques jours avant que la soirée se déroulerait chez le concessionnaire A. Chalut auto ltée.
Lors de leur arrivée, les personnes détentrices d'un billet étaient attendus dans la salle d’exposition du concessionnaire. Dès leur entrée sur place, un enregistrement de podcast en direct était commencé afin de tout de suite débuter l’expérience. Ils étaient ensuite invités à traverser dans un immense chapiteau, où tout le reste de la soirée s’est déroulé.
Parmi les activités de la soirée, un artiste peintre créait son œuvre tout au long de la soirée, alors qu’un simulateur de voiture de course était mis à la disposition des gens. Deux types d’encans étaient aussi au rendez-vous, un encan interactif, de même qu’un à la crié. Une variété d’activités et d’expérience pour un maximum de plaisir, et surtout, pour la cause de la santé.
Rassemblés pour la cause
Cet événement-bénéfice permet de poursuivre la mission de la fondation, celle-ci étant de mobiliser la communauté et de recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien- être des gens, dans le nord de Lanaudière.
« Il est toujours impressionnant et réellement touchant de voir autant de gens réunis pour soutenir la cause de la santé dans notre région. La communauté est généreuse et dévouée pour cette belle cause et elle nous le démontre d’année en année, notamment avec la participation grandiose à Experiencia », mentionne Maude Malo, directrice générale de la fondation.
« Ce que je trouve remarquable, c’est la fidélité des gens et leur confiance envers la fondation. Ils participent en sachant que la fondation saura investir les fonds amassés de manière à respecter les besoins de santé et de services sociaux de la population. Et ils ont raison de lui faire confiance, comme la fondation poursuit sa mission depuis déjà 40 ans maintenant », ajoute Dre Marilyn Simard-Gravel, coprésidente de la fondation.