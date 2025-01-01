Nous joindre
Maria Vaccaro

Une Lanaudoise remporte 1 000 000 $ au Lotto 6/49

durée 14h00
10 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Une résidente de Lanaudière, Maria Vaccaro est devenue millionnaire en remportant le tirage du Lotto 6/49 du 24 septembre dernier.

En voyant le gain de 1 000 000 $ s'afficher dans l'application mobile Loto-Québec, elle n'a pu s'empêcher de lancer : « Je ne m’attendais pas à ça ce matin! ». Elle a fait la découverte juste un peu avant de partir à son travail, alors la gagnante a préféré finalement prendre congé pour se rendre immédiatement aux bureaux de Loto-Québec. 

Cette mère de deux enfants, qui joue à la loterie depuis un an seulement, prévoit s’acheter une maison, faire des placements et s’offrir un voyage en famille.

Le billet gagnant a été acheté au Dépanneur Filgo, situé au 1175, route 125, à Sainte-Julienne. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

 

 

