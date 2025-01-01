Le Collège Champagneur rend hommage à son pin blanc centenaire

Le mardi 30 septembre 2025, le Collège Champagneur a tenu une cérémonie pour inaugurer une sculpture, faite à partir d’un pin blanc centenaire, située en façade de l’établissement.

Ce moment a réuni plusieurs dignitaires, membres de la communauté et partenaires du milieu culturel et éducatif.

Parmi les invités d’honneur, la Collège a accueilli Lyne Lapointe, l'attachée politique de France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État, et Présidente du Conseil du trésor.

Le maire de Rawdon, Raymond Rougeau, ainsi que les conseillères Josianne Girard et Kimberly Saint Denis. Finalement, la mairesse de Chertsey Michelle Joly.

Le pin blanc, abattu pour des raisons de sécurité à la suite d’une évaluation arboricole en juillet 2023, était bien plus qu’un arbre : il représentait un repère historique et affectif pour la communauté du Collège et de la Municipalité. Sa disparition a été ressentie comme une perte, mais elle a donné naissance à un projet éducatif et artistique porteur de sens.

Grâce à une scierie mobile, des morceaux significatifs du pin ont été conservés, dont le tronc qui a été confié à Éric Rochon, sculpteur professionnel et ancien élève du Collège, reconnu pour son style fantaisiste et expressif. Sa sculpture, fruit d’une démarche collective impliquant élèves, parents et membres du personnel, incarne l’attachement du Collège à son patrimoine naturel et culturel.

M. Tamburini, directeur général du Collège, a tenu à remercier M. Rochon pour tout le temps investi dans ce projet, Pierre Lane de Home Hardware de Rawdon qui a offert gracieusement de l’équipement et des employés afin d’assurer le transport et l’installation de la sculpture, et enfin, André Neveu pour le coffrage et les entreprises Généreux pour le béton du socle.

Cette œuvre rend également hommage à Denis Beaupré, homme de cœur et de passion, dont l’engagement envers le Collège mérite d’être souligné et perpétué. D’ailleurs, celui-ci entame sa 55e année de service, en plus de ses 4 ans en tant qu’élève.

Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large d’éducation à l’environnement. Depuis 2022, le Collège Champagneur propose une option environnementale aux élèves de 3e secondaire, étendue en 2023 aux élèves de 5e secondaire. L’établissement a également obtenu la certificationÉcole bleue, témoignant de son engagement envers la conservation et la protection de l’environnement.

En transformant un arbre abattu en œuvre d’art, le Collège a choisi de préserver la mémoire, de raconter une histoire et de transmettre des valeurs durables.